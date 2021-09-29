Путин: Российский газопровод помог Турции в условиях «турбулентности»
На мировом рынке газа наблюдаются «турбулентные» процессы. При этом на Турцию они влияют несильно, поскольку она пользуется поставками по «Турецкому потоку». Об этом завил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Глава РФ отметил, что газопровод «Турецкий поток» запущен и работает в полном объеме. Также он выразил благодарность за «последовательную позицию» Анкары относительно строительства этой системы транспортировки газа.
Путин отметил, что сейчас идут «сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке». При этом, по словам президента, турецкое государство «чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», передаёт «ТАСС».
Также в ходе встречи российский президент отметил влияние Турции на ситуацию в Карабахе. Об этом рассказывает ФБА «Экономика сегодня».