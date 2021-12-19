Новости – Политика
Политика
У США есть 4 недели – дальше «вторжение» России на Украину
19 декабря, 2021 19:08
1 мин
1 мин
MOD Russia/via Globallookpress.com
В Белом доме считают, что есть всего «четыре недели» до «вторжения» России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
Как сообщил источник, Байден опасается быть застигнутым врасплох, как произошло с «аннексией» Крыма в 2014 году. Есть только «около четырех недель».
В Белом доме считают, что Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Антироссийские санкции после 2014 год были направлены на сдерживание конкретных российских государственных компаний. Новые ограничительные меры США «будут подавляющими», - сообщает телеграм-канал «Страна.ua».
«Адские санкции»: Путин и его окружение не смогут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости