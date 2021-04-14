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Политика

У российского «вождя» партии фюрерского типа началось весеннее обострение

Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 15:19
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 апреля, 2021 15:19
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер Коммунистической партии России Геннадий Зюганов прокомментировал провокационное заявление председателя Либерально-демократической партии страны Владимира Жириновского о том, что КПРФ в скором времени перейдет в руки нового политика.

Зюганов подчеркнул, что руководство возглавляемой им с 1993 года партии будет избрано на предстоящем Съезде делегатами от региональных отделений тайным голосованием.

«В отличие от партии фюрерского типа, коей является ЛДПР, в КПРФ воля членов партии обязательна», – сказал Зюганов.

Он попросил «вождя ЛДПР» заняться развитием собственной партии, а не совать нос в чужие дела. Также лидер КПРФ убежден, что у Жириновского началось ежегодное весеннее обострение, отсюда и неадекватные изречения, написал он в своем Telegram-канале.

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ЛДПР
Геннадий Зюганов
КПРФ
Владимир Жириновский
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