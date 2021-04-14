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«Я с ним поговорил»: Жириновский анонсировал смену Зюганова на грядущем съезде КПРФ

Лилия Караева
14 апреля, 2021 13:13
1 мин
Лилия Караева
14 апреля, 2021 13:13
1 мин
Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов
Kremlin Pool/Global Look Press

На грядущем съезде КПРФ произойдет смена председателя партии. 76-летний Геннадий Зюганов возглавляет ее с 1993 года.

Смену лидера в КПРФ анонсировал депутат Госдумы Владимир Жириновский. По его словам, Зюганов возьмет самоотвод, хотя его кандидатуру будут рекомендовать.

«Скоро съезд, будет избран скоро руководитель, наверное, Афонин, хотя Геннадия Андреевича будут рекомендовать. Я с ним поговорил, он возьмет самоотвод», - сказал лидер ЛДПР РИА Новости.

Он предложил выставить охрану на съезд коммунистической партии.

Возможный лидер КПРФ Юрий Афонин является членом партии с 1998 года. Ему 44 года. Афонин занимает пост первого зампредседателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Ранее Зюганов потребовал от президента России Владимира Путина во всеуслышание объявить о признании Донецкой и Луганской самопровозглашенных народных республик.

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ТЕГИ
Геннадий Зюганов
КПРФ
Владимир Жириновский
Смена
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