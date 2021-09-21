У российского посольства в Вашингтоне появились претензии к США сразу же после выборов
Только в России закончилось трехдневное голосование, как обвинения в адрес США уже посыпались. Посольство РФ в Вашингтоне ждет разъяснений от Штатов по поводу кибератак, с которыми столкнулись сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) 17 сентября.
Посольство называет минувшее явление беспрецедентным, поскольку большая часть кибератак была совершена с территории возглавляемого Джо Байденом государства.
Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что свыше 50% массовых запросов к сервисам ДЭГ были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в Соединенных Штатах Америки.
«Цель таких взломов – дискредитация нашей избирательной системы», - говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.
Кроме американцев, Минцифры РФ обвинило также в DDoD-атаках немцев и украинцев.