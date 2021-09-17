Стало известно о вмешательстве американцев, немцев и украинцев в выборы в России
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердили информацию о нападении хакеров на сервисы электронного голосования. Стало ясно, что за этим стоят зарубежные страны.
С восьми часов утра 17 сентября ведомству удалось зафиксировать две DDoS-атаки. Одна из них случилась в 10:36 — в это время злоумышленники пытались вывести из строя сервисы обеспечения дистанционного голосования.
«Более 50% массовых запросов к сервисам были сгенерированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, более 25% — с IP-адресов из Германии», - уточнили в Минцифры.
Вторая атака случилась в 10:45, она была направлена на систему авторизации, используемую на Госуслугах. На сей раз кроме вышеупомянутых США и Германии, в списке «вредителей» появились еще и украинские IP-адреса.
К слову, хакерам не удалось нанести значительно вреда сервисам, подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Ранее о DDoS-атаках на онлайн-голосование в Москве сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.