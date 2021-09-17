Хакеры начали атаковать сайт электронного голосования в Москве
Сайт электронного голосования в Москве не выдерживает нагрузки. В связи с тем, что количество желающих поставить галочку за любимого кандидата в депутаты превышает возможности системы, портал время от времени перестает открываться.
В Мосгоризбиркоме на проблему не обращают внимание, говорят, что всё работает в штатном режиме. При этом в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице приводят конкретные цифры, тормозящие сайт - ежесекундно в систему дистанционного голосования поступает 47 тысяч запросов.
Между тем главред, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что на онлайн-голосование в Москве идут «небольшие DDoS-атаки», передает Znak.com.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодаре избирателей начали подвозить к участкам прямо на автобусах.