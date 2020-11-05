Piqsels.com

Минтранс России заявил об отсутствии денег на подъем и утилизацию судов в бухте Нагаева в Охотском море. Региональным властям поручили привлечь к мероприятиям сборщиков лома.

В бухте выявлено 21 затонувшее судно, пять из которых принадлежат Минобороны, четыре - Росимуществу, другие не имеют собственника. Корабли мешают безопасному судоходству и являются источниками периодических утечек топлива.

Президент России Владимир Путин поручил ликвидировать затопленные суда в 2014 году. К проблеме вернулись в 2020 году - премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам поездки на Дальний Восток поручил до 30 сентября разработать план мероприятий по подъему судов, источники финансирования работ и сроки исполнения.

Требование Мишустина до сих пор не выполнено. На совещании 26 октября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу исключить суда из реестра затонувших для прекращения их правового статуса, чтобы перевести корабли в металлолом, пишет РБК.

Известно, что подъем только одного судна - «Фиш Карриер «Малли» - обойдется в 10,5 млн рублей. Стоимость подъема остальных не называется.

Ранее сообщалось, что для производства вакцины от коронавируса в России нет самого главного.