«У нас впереди 2024-й год»: Валентина Терешкова открыла заседание новой Госдумы и поставила задачу
12 октября - первый день работы Госдумы восьмого созыва. Пленарное заседание открыла женщина-космонавт Валентина Терешкова. Она поставила задачу перед коллегами в связи с 2024 годом, когда в России пройдут выборы президента.
По правилам, заседание открывает старейший депутат. В нижней палате нового созыва - это первый вице-мэр Москвы Владимир Ресин - он старше Терешковой на один год. Депутат предоставил ей право начать заседание, и депутат согласилась.
В ходе него 84-летний политик заявила о необходимости сохранить политическую стабильность и призвала «Единую Россию», как «законодательный авангард президента», с честью выполнять свою работу.
«У нас с вами впереди 2024 год. Год выборов, выборов президента Российской Федерации. Ответственный период и для Государственной думы восьмого созыва. Наша общая задача — сохранить политическую стабильность и обеспечить поступательное развитие нашего государства, повысить темпы роста экономики», - сказала Терешкова. Ее слова приводит ИА Regnum.
Выборы в Госдуму прошли в сентябре. Они были трехдневными, в ряде регионов использовалось онлайн-голосование. С итогами согласились не все - КПРФ ставили под сомнение результаты. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал голосование «мухлевкой». Он не ожидал, что в этот раз власть пойдет на такого рода кампанию.