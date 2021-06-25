У минского режима есть время до 2023 года. Европейские санкции оказались не радикальными
Европейские санкции по калийной отрасли оказались далеко не радикальными. У минского режима есть время до 2023 года отсроить калийный терминал в Ленинградской области и перенаправить транзиты через Россию.
Об этом заявил аналитик Игорь Тишкевич. В своем Telegram-канале он обратил внимание на то, что, согласно последним запретам, транзит не остановится ни в этом, ни в следующем году.
Это означает, что у Беларуси осталось время для маневра. Однако у него много недостатков: со строительством терминала в Ленинградской области придется докупать вагоны и дотировать транзит калия в российские порты, пишет Telegram-канал «Эканоміка па-беларуску».
Накануне Евросоюз объявил о секторальных санкциях против республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что из-за новых ограничений может быть введено военное положение.