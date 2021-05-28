У Лукашенко поубавилось оптимизма насчет белорусской вакцины от COVID-19. Он «мнется» в ответах

Политика

Беларусь получила собственную вакцину от коронавируса, но не спешит с испытаниями. На вопрос «почему» ответил президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, страна хочет учесть в вакцине будущие штаммы коронавируса.

«Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году», - сказал президент.

Он отметил, что препарат не торопятся испытывать в Беларуси, так как в стране «нет проблем с вакцинацией благодаря России».

В заключение Лукашенко сказал: «Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина». Его слова приводит «Интерфакс».

О том, что Беларусь создала собственную вакцину, стало известно 7 мая. Критики заявляли, что это сложно или даже невозможно.