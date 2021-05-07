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Наука и медицина
Во что не верили - произошло в Беларуси
7 мая, 2021 13:14
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President.gov.by
Беларусь разработала собственную вакцину от коронавируса. Критики утверждали, что это сложно или даже невозможно в республике.
О получении вакцины сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он вспомнил, что когда было объявлено о планах создать свой препарат, многие не верили в это.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую», - сказал глава государства.
По его словам, вакцина отличается от тех, что сейчас покупает республика. Созданная в Беларуси вакцина - «живая».
Лукашенко добавил: «Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь». Слова президента приводит БелТА.
По замыслу, вакцину в пробирке приспособят к тому штамму, который будет распространен в Беларуси.
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