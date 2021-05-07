Во что не верили - произошло в Беларуси

Наука и медицина

Беларусь разработала собственную вакцину от коронавируса. Критики утверждали, что это сложно или даже невозможно в республике.

О получении вакцины сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он вспомнил, что когда было объявлено о планах создать свой препарат, многие не верили в это.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую», - сказал глава государства.

По его словам, вакцина отличается от тех, что сейчас покупает республика. Созданная в Беларуси вакцина - «живая».

Лукашенко добавил: «Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь». Слова президента приводит БелТА.

По замыслу, вакцину в пробирке приспособят к тому штамму, который будет распространен в Беларуси.