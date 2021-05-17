У границ России начались крупнейшие учения НАТО

Политика

Крупнейшие ежегодные учения военнослужащих из стран НАТО под названием «Весенний шторм», в которых примут участие военнослужащие из стран НАТО, стартовали в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.

Учения продлятся с 17 мая по 5 июня. В них будут задействованы 7 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Эстонии.

Эксперты отмечают наступательный, а не оборонительный характер данных учений, пишет «RT».

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