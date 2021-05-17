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Политика
У границ России начались крупнейшие учения НАТО
17 мая, 2021 09:29
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Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look press
Крупнейшие ежегодные учения военнослужащих из стран НАТО под названием «Весенний шторм», в которых примут участие военнослужащие из стран НАТО, стартовали в Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских сил обороны.
Учения продлятся с 17 мая по 5 июня. В них будут задействованы 7 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Эстонии.
Эксперты отмечают наступательный, а не оборонительный характер данных учений, пишет «RT».
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