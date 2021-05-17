НАТО отрабатывает авиаудары по России и Беларуси

Политика

Военно-воздушные силы НАТО отрабатывают нанесение ударов по Беларуси и России. О большой вероятности отработки таких действий сообщил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил республики Игорь Король.

Король заявил, что в последнее время стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации альянса. Он отметил, что с начала 2021 года совершено девять таких полетов.

По его словам, для полетов НАТО использует широкий арсенал авиации. Задействуются самолеты стратегической разведки, а также разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты. Каждую неделю фиксируется более 30 полетов, пишет «РИА Новости».

НАТО озаботилось увеличением военных возможностей России в Арктике.