НАТО озаботилось увеличением военных возможностей России в Арктике

Политика

Страны НАТО обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике на июньском саммите. Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в интервью медиагруппе RND.

По словам официального представителя Североатлантического альянса, Россия сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо. Открываются военные базы, действовавшие в советские времена, а также строятся новые.

В НАТО отметили модернизацию российского северного флота и, появившиеся новые системы вооружения, среди которых подводный беспилотник «Посейдон» с ядерными боеприпасами, пишет «РИА Новости».

Страны Балтии хотят наращивания присутствия НАТО в регионе.