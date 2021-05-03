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Политика
НАТО озаботилось увеличением военных возможностей России в Арктике
3 мая, 2021 10:22
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Kremlin Pool/Global Look Press
Страны НАТО обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике на июньском саммите. Об этом сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в интервью медиагруппе RND.
По словам официального представителя Североатлантического альянса, Россия сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо. Открываются военные базы, действовавшие в советские времена, а также строятся новые.
В НАТО отметили модернизацию российского северного флота и, появившиеся новые системы вооружения, среди которых подводный беспилотник «Посейдон» с ядерными боеприпасами, пишет «РИА Новости».
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