У белорусских спецслужб нашлась неожиданная поддержка за рубежом

Политика

Спецслужбы Греции проверили информацию о том, что на борту принудительно посаженного в Минске самолёта Ryanair находились агенты белорусского КГБ. Версия не подтвердилась.

Греческие спецслужбы сообщили о том, что изучили записи с камер видеонаблюдения в аэропорту в Афинах. Также были проверены списки пассажиров рейса Ryanair. Лиц, которые могли бы следить за задержанным в Беларуси оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, они не обнаружили.

Ранее информацию о сотрудниках КГБ на борту Ryanair уже опровергал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

По его словам, слухи о белорусских спецагентах «полностью безосновательные».

«Нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе», - приводит его слова РИА «Новости».

Ранее версию о том, что во время полёта на борту находились сотрудники КГБ выдвинул глава Ryanair.

«Мы полагаем, что в Минске с экстренно севшего рейса сошли также агенты КГБ», - сообщал он.

Отметим, Греция вошла в список стран, которые приняли авиационные ограничения против Беларуси в связи с инцидентом.