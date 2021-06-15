Новости – Политика
Политика
У Беларуси «забрали» еще один чемпионат мира «в связи с текущей политической ситуацией»
15 июня, 2021 16:47
1 мин
1 мин
President.gov.by
У Беларуси «забрали» чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу. Турнир перенесли в Швецию.
Об этом сообщил сайт Tribuna.com. Соревнования должны были состояться с 23 сентября по 3 октября.
Организаторы приняли решение перенести ЧМ-2021 «в связи с текущей политической ситуацией» и «принимая во внимание неопределенную ситуацию в этой стране».
Ранее из Минска перенесли чемпионат мира по хоккею. Позже Беларусь отказалась от проведения Кубка мира по шахматам - его перенесли в Сочи. За отказ Минска будут требовать денежную компенсацию.
Вопрос по теме:
Почему Александр Лукашенко «плюет» на перенос крупных спортивных соревнований из Беларуси?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку