Новости – Экономика
Экономика
От Беларуси будут требовать денежную компенсацию за отказ Минска
3 июня, 2021 18:01
1 мин
1 мин
President.gov.by
От Беларуси будут требовать денежную компенсацию за отказ Минска проводить Кубок мира по шахматам. Из-за случившегося форс-мажора мероприятие перенесли в Сочи - организаторы в срочном порядке заключают контракты с отелями, площадками для проведения и занимаются согласованиями.
Об этом сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. По его словам, Беларусь «поступила не очень по-партнерски».
«... Не мы им должны деньги, а они нам, мы потратили свои ресурсы», - сказал глава федерации. Его цитирует ТАСС.
Он выразил благодарность правительству России за поддержку и рассказал, что подготовка идет в ежедневном режиме.
Кубок мира состоится в Сочи с 10 июля по 6 августа.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку