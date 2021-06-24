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Политика
Творчество Филиппа Киркорова власти Украины сочли небезопасным
24 июня, 2021 01:22
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в «черный» список российского популярного исполнителя Филиппа Киркорова.
Это произошло после того, как в Минкульт поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, российского певца. Всего в «черном» списке министерства значится 201 человек, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в мае Минкульт Украины внесл в «черный список» трех российских актеров.
В него попали Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова.
Ранее по теме: Минкульт Украины продолжает оценивать актерские способности россиян в своем «черном списке»
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