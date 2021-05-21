Новости – Политика
Политика
Минкульт Украины продолжает оценивать актерские способности россиян в своем «черном списке»
21 мая, 2021 01:01
1 мин
1 мин
pixabay.com
Министерство культуры Украины внесло в «черный список» трех российских актеров.
В него попали Игорь Копылов, Игорь Петренко и Мария Миронова. Приказ датирован 19 мая. Артисты попали в список после письма от Службы безопасности Украины. Отмечается, что российские актеры представляют угрозу национальной безопасности страны, пишут «Ведомости».
Ранее Минкульт Украины по представлению Службы безопасности внес в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора фильма «Пункт пропуска. Офицерская история».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку