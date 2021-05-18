Российские актеры снялись в фильме и создали угрозу нацбезопасности Украины

Политика

Минкульт Украины по представлению Службы безопасности внес в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, трех российских актеров, режиссера, оператора и композитора фильма «Пункт пропуска. Офицерская история».

В черный список попали российские актеры Александр Зачиняев, Валерий Карпов, Иван Соловьев, актриса и режиссер Вера Соколова, оператор Леонид Рудкевич и композитор Евгений Ширяев. Картина 2021 года выпуска «Пункт пропуска. Офицерская история» рассказывает о реальной истории двух военнослужащих-крымчан, попавших в плен Службы безопасности Украины, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день в украинском черном списке находятся 187 человек. Среди них - Никита Михалков, Лев Лещенко, Михаил Боярский и другие.

Ранее на Украине инициировали уголовное дело против 23 артистов из России, которые выступали на открытии Крымского моста.