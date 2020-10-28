Турция вновь продемонстрировала свою «нелюбовь» к Армении

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Власти в Анкаре осудили удары ВС Армении по азербайджанским территориям.

На этот раз выступление турецких властей касалось обстрелов города Барда. При этом между странами действует уже третий режим перемирия с 26 октября. В Турции заявили, что обстрелы армян - очередное нарушение режима, сообщает «РИА Новости».

Ранее в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные предприняли новую попытку наступления на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.