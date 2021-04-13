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Турция собирается принять до 800 тыс. россиян в период запрета полетов в страну

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 15:25
1 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 15:25
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запрет российских властей на вылет в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за распространения коронавирусной инфекции серьезно пошатнул планы туристической отрасли государства, возглавляемого Реджепом Эрдоганом.

Как оказалось, Союз туроператоров Турции собирался в этот период принять свыше полумиллиона российских граждан, а именно, по подсчетам специалистов, около 800 тысяч человек. В Союзе выразили надежду, что ситуация с COVID-19 в стране улучшится уже к концу мая и туристы из РФ не передумают посещать государство, а просто перенесут дату вылета с апреля на более благоприятное время, передает ТАСС.

Ранее у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, связан ли запрет на вылет в Турцию с заявлением Эрдогана о поддержке Украины.

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