Турция собирается принять до 800 тыс. россиян в период запрета полетов в страну

Политика

Запрет российских властей на вылет в Турцию с 15 апреля по 1 июня из-за распространения коронавирусной инфекции серьезно пошатнул планы туристической отрасли государства, возглавляемого Реджепом Эрдоганом.

Как оказалось, Союз туроператоров Турции собирался в этот период принять свыше полумиллиона российских граждан, а именно, по подсчетам специалистов, около 800 тысяч человек. В Союзе выразили надежду, что ситуация с COVID-19 в стране улучшится уже к концу мая и туристы из РФ не передумают посещать государство, а просто перенесут дату вылета с апреля на более благоприятное время, передает ТАСС.

Ранее у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, связан ли запрет на вылет в Турцию с заявлением Эрдогана о поддержке Украины.