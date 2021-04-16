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Политика

Турция променяла российских туристов на украинских граждан

Артем Денисов
16 апреля, 2021 05:27
2 мин
Артем Денисов
16 апреля, 2021 05:27
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что необходимо наращивать туристический поток жителей страны в Турцию на фоне приостановки Россией авиасообщения с этой страной.

Как считает украинский лидер, в ходе визита в Турцию 10 апреля он обсудил с президентом этой страны Таийпом Эрдоганом вопрос создания благоприятных условий для взаимного туризма. «Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции», - сказал Зеленский.

«Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», - отметил украинский президент, сообщает РИА «Новости».

Напомним, власти России решили приостановить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня, за исключением регулярных рейсов дважды в неделю.

Число российских туристов, которые забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по конец мая, превышает полмиллиона человек.

Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе, «это более 500 тысяч туристов», - сказала она.

Ранее по теме:  Российские власти своим решением оставили без отдыха полмиллиона россиян
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