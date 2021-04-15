Турция открестилась от поддержки Украины после «пугалок» российских властей

Политика

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что возглавляемое Реджепом Эрдоганом государство не поддерживает ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной.

Глава ведомства подчеркнул, что Турция по-отдельности выстраивает отношения и с РФ и с республикой, лидером которой является Владимир Зеленский, не принимая ничьей стороны в вопросе налаживания ситуации в Донбассе. Чавушоглу напомнил о важности Минских договоренностей и призвал мирно решить возникшую проблему.

«В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону»,— цитирует главу МИД Турции ИА REGNUM.

Ранее Эрдоган на встрече с Зеленским заявил, что Турция будет пытаться урегулировать конфликт в Донбассе, к тому же он подчеркнул, что не признает «аннексию» Крыма. После этого Россия приостановила авиасообщение с Турцией на полтора месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал позже об истинных причинах принятия данного решения.