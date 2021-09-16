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Политика
Турция не признала вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
16 сентября, 2021 11:37
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Kremlin Pool/Global Look Press
Турция не признала вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Это создало трудности для туристов - привитым данными препаратами нужно предъявлять ПЦР-тест.
Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Правила ужесточили с 14 сентября.
Турция согласилась принимать без тестов только привитых «Спутником V» россиян. Вторая доза должна быть получена минимум за 14 дней до прибытия.
Остальные должны прилетать на отдых с тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки, или результатом теста на антиген, сданным за 48 часов.
Напомним, вакцина «Спутник V» не признана Всемирной организацией здравоохранения. Стало известно, что ВОЗ приостановила одобрение из-за недочетов на фабрике по производству препарата.
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