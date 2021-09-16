ВОЗ поставила под сомнение «Спутник V» и решила приостановить одобрение вакцины
Не признанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцина «Спутник V» так и не может пройти процесс одобрения. Приостановка сертификации вызвана тем, что фабрика, выпускающая препарат, не соответствует «новой практике производства».
Об этом сообщил помощник директор Панамериканской организации здравоохранения, действующей при ВОЗ, Жарбас Барбоса. Недочеты выявили во время инспекции завода.
Как только предприятие исправит замечания и состоится новая проверка, процесс одобрения возобновится. Об этом пишет ТАСС.
Отметим, что пока российскую вакцину не признали в ВОЗ, привитые вынуждены уходить на карантин, прибывая в другие страны. Заявка на одобрение была направлена в ВОЗ в январе 2021 года. Ведущий научный медицинский журнал The Lancet писал об эффективности «Спутника V» на 91,6%.