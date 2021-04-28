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Турция на фоне отмены рейсов с Россией закупает миллионы доз «Спутника V»

Артем Денисов
28 апреля, 2021 23:18
1 мин
Артем Денисов
28 апреля, 2021 23:18
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Турция подписала соглашение о поставке 50 млн доз вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства.

Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Ожидается, что поставки препарата начнутся уже в мае, сообщает РБК.

В конце прошлого года министр здравоохранения Турции заявил, что Анкара отказалась от закупок российской вакцины, так как она не соответствует надлежащей лабораторной практике и не может получить лицензию в Турции.

Тем временем, стали известны главные преимущества вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства перед зарубежными конкурентами.

Как сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, ее отличает «технологическая чистота», что позволяет избегать многих осложнений.

Ранее по теме:  Перечислены достоинства «Спутника V» перед зарубежными вакцинами
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ТЕГИ
Турция
Коронавирус
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