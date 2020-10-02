Турция готова встать под ружье за Азербайджан

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Турция готова оказать военную помощь Азербайджану в конфликте с Арменией.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в случае обращения Баку к Анкаре о возможности предоставить военную помощь, республика ее непременно окажет.

Пока же, по словам главы МИД Турции, такой просьбы от их азербайджанских коллег не поступало, передает «РИА Новости».

Ситуация в Нагорном Карабахе ранее по телефону обсудили Чавушоглу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как ни странно, но по заявлениям МИД РФ, оба Министра выразили надежду на немедленное прекращение боевых действий. Спустя пару часов, правда, турецкий дипломат допустил военное вмешательство в конфликт.

Ранее стало известно, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот поехал воевать в Нагорный Карабах.