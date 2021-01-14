Турецкий телеканал TRT получает деньги от Михаила Ходорковского

Федеральное агентство новостей рамках проекта «Сети влияния» рассказало о проекте турецкого медиахолдинга TRT. Редакция выяснила, зачем русская версия интернет-канала нанимает на работу украинских журналистов, распространяет тезисы российских оппозиционных СМИ и какую роль в проекте занимает Михаил Ходорковский.

Медиахолдинг TRT был создан в 1964 году, а «TRT на русском» запустили весной 2020 года. Авторы проекта утверждали, что его главной целью станет распространение объективной и проверенной информации. Однако на русскоязычной платформе публикуются новости исключительно русофобского характера. Риторика TRT идет вразрез с заявлениями турецкого президента Тайипа Реджепа Эрдогана о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Новости о турецких достопримечательностях и успехах в ВПК рассказывается на фоне мрачных сообщений о социальных проблемах россиян, преступлениях и авариях. Несколько наглядных примеров: в Турции проводят уникальные операции, а в России умирают роженицы. Турецкие пожарные машины входят в ТОП-10 лучших в мире, а русские не могут победить пожары в домах престарелых. В Турции стартовало серийное производство беспилотника Aksungur и планируются испытания уникального вертолета, а в России ракета CXT-40 упала на дом в Саратове.

Русская версия TRT уделяет особое внимание отношениям Турции и Украины, называя последнюю «стратегическим партнером». Кроме того, особо подчеркивается улучшение отношений между странами после «аннексии Крыма». О внутренних проблемах и экономическом кризисе на Украине авторы проекта не упоминают.

От лица TRT вещает украинский журналист Антон Равицкий - бывший коллега Павла Казарина (он известенрусофобскими и весьма радикальными заявлениями). Равицкий ушел с украинского ICTV летом прошлого года и через пару недель уже аккредитовался в Турции.

Аккаунты «TRT на русском» есть в Facebook, Telegram, YouTube, Instagram и Twitter. Пока вещание идет на английском, немецком и арабском языках, но скоро будет и на русском. ФАН пишет, что ключевым инвестором новой платформы станет Михаил Ходорковский. Ранее олигарх уже не раз спонсировал издания, негативно отзывающиеся о российских властях.

Привлечение к проекту TRT Михаила Ходорковского позволит создателям медиахолдинга заполучить «лучших» специалистов-русофобов. Политика TRT совпадает с интересами олигарха: в обмен на спонсорство он получил очередную площадку для распространения антироссийской повестки.

Кроме того, в материале ФАН говорится, что авторы русской платформы TRTуже несколько месяцев ссылаются на расследования российских оппозиционных ресурсов. Например, в статье о «шпиономании» используются материалы «Новой газеты» (ее спонсирует Ходорковский) и высмеиваются действия российских силовиков.

Мотивы «российской шпиономании» регулярно использовались авторами «МБХ Медиа», принадлежащего Ходорковскому. «TRTна русском», в свою очередь, тоже перепечатывал его материалы, например, интервью с главой признанного иноагентом «Мемориала», рассуждающим о внеплановых проверках у правозащитников. Кроме того, авторы русской версии TRT использовали тезисы «МБХ Медиа» из статьи о системе дошкольного питания в Москве. Это были заявления юриста ФБК (спонсируется Ходорковским) и видео Алексея Навального.

Весной 2021 года турецкий медиахолдинг планирует выйти на постсоветское пространство. Создателям TRT необходимо к этому времени доказать жизнеспособность проекта, чтобы получить финансирование.