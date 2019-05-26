ФБК Навального получает деньги от Ходорковского под видом гонораров Мохову за работу с "МБХ Медиа"

Журналисты НТВ провели новое расследование, посвященное финансовым махинациям Алексея Навального. Выяснилось, что одним из спонсоров блогера является беглый олигарх Михаил Ходорковский. Связь между ними осуществляется через Сергея Мохова, мужа юриста ФБК Любови Соболь.

Вторая часть журналистского расследования «Господин Навральный», вышедшая в эфир на телеканале НТВ 24 мая, не оставляет сомнений в том, что так называемый Фонд борьбы с коррупцией существует не на пожертвования от простых граждан, как утверждает Навальный, а за счет средств, выделяемых ему миллионерами и олигархами, скрывающимися от российского правосудия.

Некоторые из них, например, мультимиллионеры Дмитрий и Борис Зимины финансируют блогера напрямую. Другие используют в качестве посредника миллионера Евгения Чичваркина. Наиболее хитрые схемы пополнения карманов Навального использует Михаил Ходорковский.

Он поддерживает связь с блогером через Сергея Мохова - супруга юриста ФБК Любови Соболь. Это стало ясно из переписки Мохова с близким другом Сергеем Простаковым, который работает шеф-редактором «МБХ Медиа» - карманного медиа Ходорковского.

Из диалога друзей становится ясно, что на зарубежном финансировании сидят не только Мохов и Простаков, но и их ближайшее окружение.

Получается, что олигарх водит дружбу с мало кому известным некросоциологом. Выглядит это странно, но ничего необычного в этом нет. Их связывает Алексей Навальный. Жена Мохова является политическим протеже блогера и сотрудником ФБК, а Ходорковский спонсирует Алексея уже не первый год.

Опытный мошенник Ходорковский, некогда укравший российской нефти на триллион рублей, привык действовать скрытно, не афишируя свою деятельность. Так он поступает, и в случае с посредником Моховым.

Через свою подручную Наталью Шачкову действовал олигарх и в 2014 году, когда открывал в Эстонии НКО MTU Free Access HR. Очередная структура была создана Ходорковским с единственной целью – служить перевалочной базой при переводе финансов уже для российской «Открытой России» (признана в РФ нежелательной).

Правда, несколько раз ее использовали и для выполнения других задач. В 2014 году эта НКО выплатила руководителю предвыборного штаба Навального Леониду Волкову 60 тысяч долларов. Это был якобы гонорар за два социологических исследования. Но на самом деле никакой исследовательской работы проделано не было.

Возможно, по такой же схеме переводятся деньги и Мохову. Он может получать десятки тысяч долларов как за свою «научную работу», так и за многочисленные интервью порталу «МБХ Медиа».

В отличие от того же ФБК, портал Ходорковского финансируется максимально скрытно и все выглядит так, будто персонал работает на голом энтузиазме. Однако фраза Простакова, что «все вокруг сидят на деньгах Миши», говорит о другом.

Еще одним посредником при финансировании ФБК является Павел Ивлев, адвокат ЮКОСа, также сбежавший за границу. В свое время, заключив через его мать договор на представление интересов беглеца, Навальный получил 10000 долларов. Разумеется, никаких юридических услуг блогер не оказывал. Деньги были просто скрытым финансированием.

Это только те махинации, которые удалось выявить журналистам НТВ. Сколько еще существует скрытых посредников, через которых деньги поступают на счета блогера, остается только догадываться.