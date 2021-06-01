Новости – Политика
Политика
Турецкие граждане исцеляются ради приезда российских туристов
1 июня, 2021 03:34
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Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency
Власти Турции рассчитывают на скорое возобновление авиасообщения с Россией.
Как сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу, заболеваемость коронавирусом в стране снизилась. «В конце концов, сейчас количество зараженных снизилось, я надеюсь, и надеюсь, они восстановят перелеты», — сказал министр, сообщает РБК.
Как сообщалось ранее, ограничение авиасообщения между Турцией и РФ сохранится и после 1 июня. Решение об этом принял российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Россия прекратила авиасообщение с Турцией до 1 июня в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Для оценки перспектив возобновления авиасообщения в страну должна отправиться российская делегация.
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