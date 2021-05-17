Турецкая делегация собралась в Россию на переговоры – хочет вернуть туристов

Политика

Сегодня, 17 мая, в Россию может прибыть турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем для обсуждения с политиками РФ возможности возобновления авиасообщений между двумя странами.

Известно, что помимо главы ведомства РФ должен посетить также пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын. Отраслевые эксперты полагают, что если переговоры пройдут удачно, полеты в Турцию возобновятся 1 июня, как и планировалось российской стороной, передает газета Turizm Güncel.

Напомним, ограничения были введены в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Турции, вызванной распространением коронавируса. Однако политэксперты считают, что власти РФ приняли такое решение после заявления Эрдогана о том, что Турция не собирается признавать Крым российским.

Ранее стало известно, сколько еще денег нужно потратить российским туроператорам для вывоза туристов из Турции.