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Политика
ЦИК в растерянности: деятели культуры поочередно отказываются представлять «Единую Россию» в Думе
6 октября, 2021 15:58
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Деятели культуры не хотят представлять партию власти в Государственной думе. Выяснилось, что народный артист России Владимир Машков отказался от депутатского мандата, который ему любезно отдала директор Государственного Театра Наций Мария Ревякина.
После отказа Машкова Центральная избирательная комиссия решила предоставить уникальную возможность представлять «Единую Россию» в нижней палате парламента директору государственного музея имени Пушкина Евгению Богатыреву. Но и он не захотел идти в Думу, передает Telegram-канал Readovka. Кому ещё ЦИК предложит освободившийся мандат, пока остается тайной.
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