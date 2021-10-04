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ЦИК всё же сделает Владимира Машкова депутатом Госдумы
4 октября, 2021 11:04
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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Актер, народный артист России Владимир Машков все же проходит в нижнюю палату парламента России. Центральная избирательная комиссия намеревается передать ему мандат директора Театра Наций Марии Ревякиной, передаёт РИА Новости.
Известно, что артист выдвигался в Госдуму от партии власти по столице. Он активно поддерживает решения руководства страны, а после победы «Единой России» на прошедших выборах и вовсе поблагодарил граждан страны за то, что «не купились на популизм».
Ранее Машков высказался об электронном голосовании.
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