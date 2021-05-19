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Политика

ЦИК перед выборами решил заняться созданием мобильного приложения для россиян

Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 13:29
1 мин
Марьям Ибрагимова
19 мая, 2021 13:29
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Центральная избирательная комиссия России стремится максимально упростить процедуру голосования в стране. Стало известно, что госорган занят в настоящее время разработкой специального мобильного приложения для проведения онлайн-голосования.

Когда именно он будет готов и удастся ли россиянам его опробовать на сентябрьских выборах, на заседании ЦИК не уточнили, передает агентство РИА ФАН.

Ранее сообщалось о том, что ЦИК РФ не понимает, как проводить в этом году выборы.

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