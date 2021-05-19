ЦИК перед выборами решил заняться созданием мобильного приложения для россиян

Политика

Центральная избирательная комиссия России стремится максимально упростить процедуру голосования в стране. Стало известно, что госорган занят в настоящее время разработкой специального мобильного приложения для проведения онлайн-голосования.

Когда именно он будет готов и удастся ли россиянам его опробовать на сентябрьских выборах, на заседании ЦИК не уточнили, передает агентство РИА ФАН.

Ранее сообщалось о том, что ЦИК РФ не понимает, как проводить в этом году выборы.