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Политика
ЦИК перед выборами решил заняться созданием мобильного приложения для россиян
19 мая, 2021 13:29
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Центральная избирательная комиссия России стремится максимально упростить процедуру голосования в стране. Стало известно, что госорган занят в настоящее время разработкой специального мобильного приложения для проведения онлайн-голосования.
Когда именно он будет готов и удастся ли россиянам его опробовать на сентябрьских выборах, на заседании ЦИК не уточнили, передает агентство РИА ФАН.
Ранее сообщалось о том, что ЦИК РФ не понимает, как проводить в этом году выборы.
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