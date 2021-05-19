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Центробанк сообщил об обещаниях SWIFT по работе в России

Артем Денисов
19 мая, 2021 01:29
1 мин
Артем Денисов
19 мая, 2021 01:29
1 мин
SWIFT
SWIFT

Банк России не видит рисков отключения России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT.

Как заявила первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова, имеется прямой контакт со SWIFT, с московским офисом и непосредственно штаб-квартирой SWIFT. «…Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков мы на данный момент не видим», — заявила она.

В случае если такой сценарий все же будет реализован, то, по заверению зампреда, внутрироссийский трафик можно легко перевести на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), сообщает РБК.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сценарии отключения России от международной платежной системы SWIFT. По словам Захаровой, отключение России от SWIFT пока рассматривается, как предполагаемый сценарий.

Ранее по теме:  Мария Захарова рассказала о действиях России в случае отключения от SWIFT
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ТЕГИ
SWIFT
Центробанк РФ
Межбанковская система
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