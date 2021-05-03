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Экономика
Мария Захарова рассказала о действиях России в случае отключения от SWIFT
3 мая, 2021 15:08
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о сценарии отключения России от международной платежной системы SWIFT.
По словам Захаровой, отключение России от SWIFT пока рассматривается, как предполагаемый сценарий. При этом межведомственная проработка возможных рисков ведется. Альтернативным решением может стать «Система передачи финансовых сообщений» Банка России, пишет, пишет «ПолитЭксперт».
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