Целостность Киргизии оказалось под угрозой из-за конфликта с Таджикистаном

Политика

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что произошедший на границе с Таджикистаном конфликт поставил под угрозу территориальную целостность его страны.

Глава государства предложил создать киргизско-таджикскую комиссию, которая займется поддержанием мира.

Садыр Жапаров поблагодарил пограничников и правоохранительные органы страны за проявленный героизм. При этом президент отметил, что Киргизия «понесла большие потери», а тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома, пишет «Коммерсант».

Конфликт двух стран произошел 29 апреля. В ходе боев погибли более 40 человек, пострадали свыше 250.

Спустя сутки стороны договорились о перемирии. В результате переговоров было принято решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, которые находятся близ границы на места дислокации.