Прекращение огня и отвод войск. Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня

Политика

Кыргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня и отводе войск. Об этом по итогам переговоров с таджикской стороной заявил глава комиссии по границам Камчыбек Ташиев.

«Сегодня состоялся очень плодотворный разговор, инициированный главами государств двух стран. Произошедшая трагедия в приграничных районах никогда не должна повториться. Они живут долгий и исторический период и между собой претензий не имеют. Мы, политики, должны решать вопросы, чтобы наши народы могли жить в традиционном мире и дружбе. Достигнуто принципиальное согласие на решение вопросов в интересах обеспечения мира и стабильности на кыргызской и таджикской землях. Я думаю, что мы сможем это сделать. Мы в скорейшем времени все проблемы решим и наши народы будут жить в дружбе и понимании и будет обеспечена полная стабильность», - об этом заявил глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.



В результате переговоров принято решение о полном прекращении стрельбы и отводе воинских формирований, которые находятся близ границы на места дислокации, пишет издание АКИpress.