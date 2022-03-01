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Политика
«Целый триллер»: готовящая переговоры России и Украины сторона рассказала об организации встречи в Припяти
1 марта, 2022 11:57
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Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com
Организация переговоров России и Украины в Припяти была похожа на «триллер». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности 1 марта.
«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер», - сказал он.
Президент заявил, что переговорщики «сделали больше, чем было возможно».
«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы», - оценил их работу Лукашенко. Его слова приводит БелТА. По мнению белорусского лидера, они «блестяще» сделали работу.
Переговоры российской и украинской делегаций начались днем 28 февраля. Точное место встречи не называлось. Переговоры длились 5 часов, с двумя перерывами.
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