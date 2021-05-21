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Трудовых мигрантов на стройках в России заменят белорусы

Артем Денисов
21 мая, 2021 04:29
1 мин
Артем Денисов
21 мая, 2021 04:29
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва и Минск договорись оценить стоимость привлечения белорусов на крупные стройки в России.

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, это вызвано нехваткой рабочей силы в строительной сфере. Дефицит возник на «ключевых строительных проектах», в том числе театрально-культурных центрах во Владивостоке и Калининграде, а также космодроме «Восточный» в Приамурье.

Согласно данным ВМВД России за прошлый год, количество мигрантов в России сократилось в полтора раза, до 6 млн человек, сообщают «Открытые медиа».

Как сообщалось, российских заключенных можно использовать активнее, что называется с пользой для дела, и заменить ими трудовых мигрантов. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников.

Ранее по теме:  Российские заключенные заменят трудовых мигрантов
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Мигранты
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Хуснуллин
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