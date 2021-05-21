Трудовых мигрантов на стройках в России заменят белорусы

Политика

Москва и Минск договорись оценить стоимость привлечения белорусов на крупные стройки в России.

Как сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, это вызвано нехваткой рабочей силы в строительной сфере. Дефицит возник на «ключевых строительных проектах», в том числе театрально-культурных центрах во Владивостоке и Калининграде, а также космодроме «Восточный» в Приамурье.

Согласно данным ВМВД России за прошлый год, количество мигрантов в России сократилось в полтора раза, до 6 млн человек, сообщают «Открытые медиа».

Как сообщалось, российских заключенных можно использовать активнее, что называется с пользой для дела, и заменить ими трудовых мигрантов. С такой инициативой выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников.