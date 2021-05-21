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Политика

«Трубопровод Путина», который почти невозможно остановить: в США попробуют еще одну меру

Лилия Караева
21 мая, 2021 09:05
2 мин
Лилия Караева
21 мая, 2021 09:05
2 мин
Северный поток-2
Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress

Политики в США взбунтовались против решения президента США Джо Байдена по «трубопроводу Путина» и представили законопроект о восстановлении санкций в отношении «Северного потока-2». Накануне сообщалось, что администрация американского президента намерена ввести ограничения и сразу от них отказаться.

Законопроект, который предлагает ввести санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, а также против всех субподрядчиков, подготовили 14 сенаторов-республиканцев.

Один из авторов инициативы Кевин Крамер объяснил, что администрация Байдена отменой санкций «соглашается с ошибочной стратегией Германии», вследствие чего президент России Владимир Путин получит возможность контролировать союзников США в Европе.

«Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям...», - сказал республиканец. Его слова приводит РБК.

Накануне стало известно, что США введут санкции против четырех судов и четырех компаний, связанных с «Северным потоком-2».

До этого пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что остановить трубопровод практически невозможно, так как он закончен на 95%.

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ТЕГИ
США
Санкции
Россия
Северный поток-2
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