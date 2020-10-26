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Третье перемирие между Азербайджаном и Арменией не продлилось и часа

Лилия Караева
26 октября, 2020 09:14
2 мин
Обстрел
Dailynews.kz

Азербайджан обвинил Армению в срыве новой договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе через 4 минуты после начала. Ереван, в свою очередь, сообщил об обстреле с азербайджанской стороны в 08:45 (07:45 мск).

Режим прекращения огня действовал с 08:00 (07:00 мск). Минобороны Азербайджана сообщило о нарушении договоренности армянскими военными с первых минут вступления новых договоренностей в силу.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявил о грубом нарушении достигнутого в США решения о прекращении огня со стороны Азербайджана. По данным военного ведомства, азербайджанцы открыли артиллерийский огонь по позициям армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - прим.) на северо-восточном направлении линии соприкосновении, пишет РИА Новости.

Напомним, конфликт между странами начался 27 сентября. Последней попытке перемирия в Карабахе предшествовали две договоренности - 10 и 18 октября.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил радикальный вариант решения конфликта в Нагорном Карабахе. Он считает, что проблему можно решить присоединением территории к России.

темы
Армения
Азербайджан
обстрел
Нагорный Карабах
перемирие
срыв
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