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Травмирующую россиян информацию о ковидных паспортах опровергла Матвиенко

Лилия Караева
20 января, 2021 14:27
1 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 14:27
1 мин
Валентина Матвиенко
Council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала информацию о введении ковидных паспортов по всей России. Она заявила об отказе от этой идеи.

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», - сказала спикер Совфеда журналистам. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик полагает, что документ мог бы представлять собой «красную книжечку со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные права и возможности».

«Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», - сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось о проработке в России вопроса с введением сертификатов, благодаря которым можно будет путешествовать за границу. Документ планируют выдавать привившимся от коронавируса гражданам.

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Валентина Матвиенко
отказ
ковидные паспорта
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