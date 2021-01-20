Политика

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала информацию о введении ковидных паспортов по всей России. Она заявила об отказе от этой идеи.

«Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», - сказала спикер Совфеда журналистам. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик полагает, что документ мог бы представлять собой «красную книжечку со штампами», с которой «гражданин получит дополнительные права и возможности».

«Нет, конечно, не будет такого и нецелесообразно это делать», - сказала Матвиенко.

Ранее сообщалось о проработке в России вопроса с введением сертификатов, благодаря которым можно будет путешествовать за границу. Документ планируют выдавать привившимся от коронавируса гражданам.