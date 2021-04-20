Трамп заявил о серьезном намерении баллотироваться на пост президента крупнейшей мировой державы

Политика

Бывший президент США Дональд Трамп, несмотря на свой возраст (ему 74 года), собирается участвовать в следующих выборах президента крупнейшей мировой державы. Они пройдут в 2024 году.

О планах Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News. Он оценил шансы участия в президентской гонке фразой «до этого еще очень далеко».

Вместе с тем экс-президент США заметил: «...Я отношусь к этому со всей серьезностью. Более чем серьезно».

Трамп ссылается на высокий уровень поддержки - исходя из результатов прошлых выборов, 75 миллионов американцев поддерживают его кандидатуру.

Ранее Трамп рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.