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Политика
Трамп заявил о серьезном намерении баллотироваться на пост президента крупнейшей мировой державы
20 апреля, 2021 10:49
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White House/Globallookpress.com
Бывший президент США Дональд Трамп, несмотря на свой возраст (ему 74 года), собирается участвовать в следующих выборах президента крупнейшей мировой державы. Они пройдут в 2024 году.
О планах Трамп рассказал в интервью телеканалу Fox News. Он оценил шансы участия в президентской гонке фразой «до этого еще очень далеко».
Вместе с тем экс-президент США заметил: «...Я отношусь к этому со всей серьезностью. Более чем серьезно».
Трамп ссылается на высокий уровень поддержки - исходя из результатов прошлых выборов, 75 миллионов американцев поддерживают его кандидатуру.
Ранее Трамп рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.
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