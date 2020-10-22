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Трамп пообещал разобраться с Китаем из-за распространения коронавируса

Марьям Ибрагимова
22 октября, 2020 13:55
1 мин
Фото: teepublic.com
Фото: teepublic.com

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с Китаем в том случае, если выиграет выборы. Что именно он намеревается сделать – неизвестно.

Ведущий программы «Америка на этой неделе» Эрик Боллинг спросил у действующего президента, как администрация будет обращаться с Пекином во время его второго срока и заставит ли он Китай заплатить за ущерб, нанесенный COVID-19. Президент уклонился от ответа, сообщает Sinclair Broadcast Group.

«Мы собираемся сделать многое с Китаем, – сказал Трамп, отказываясь называть конкретные детали. – Но то, что они сделали с нами, – это позор».

Трамп обвинил Китай в том, что американцам приходится носить маски для лица. Неделю назад президент США также заявил, что Китай «дорого заплатит» за распространение коронавирусной инфекции. Однако он не уточнил, о какой именно цене идет речь.

Ранее сообщалось, что Трамп предположил свое бегство из страны.

темы
США
коронавирус
Трамп
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