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Политика
Дональд Трамп предположил свое бегство из страны. Пока в шутку
17 октября, 2020 10:47
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Flickr
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отпустил шутку по поводу своего возможного проигрыша кандидату от демократов Джо Байдену на грядущих выборах.
Выступая на митинге в штате Джорджия, президент заявил, что будет вынужден покинуть страну, если проиграет «худшему кандидату в истории».
Американский лидер задался вопросом, что он будет делать, если потерпит поражение на выборах от «худшего кандидата в истории».
«Возможно, мне придется уехать из страны, я не знаю», — цитирует Трампа The Hill.
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