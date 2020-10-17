Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Дональд Трамп предположил свое бегство из страны. Пока в шутку

Кирилл Савушкин
17 октября, 2020 10:47
1 мин
Photo
Flickr

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отпустил шутку по поводу своего возможного проигрыша кандидату от демократов Джо Байдену на грядущих выборах.

Выступая на митинге в штате Джорджия, президент заявил, что будет вынужден покинуть страну, если проиграет «худшему кандидату в истории».

Американский лидер задался вопросом, что он будет делать, если потерпит поражение на выборах от «худшего кандидата в истории».

«Возможно, мне придется уехать из страны, я не знаю», — цитирует Трампа The Hill.

темы
выборы
Дональд Трамп
Джо Байден
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!