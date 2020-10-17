Дональд Трамп предположил свое бегство из страны. Пока в шутку

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отпустил шутку по поводу своего возможного проигрыша кандидату от демократов Джо Байдену на грядущих выборах.

Выступая на митинге в штате Джорджия, президент заявил, что будет вынужден покинуть страну, если проиграет «худшему кандидату в истории».

Американский лидер задался вопросом, что он будет делать, если потерпит поражение на выборах от «худшего кандидата в истории».

«Возможно, мне придется уехать из страны, я не знаю», — цитирует Трампа The Hill.