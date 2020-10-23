Трамп и Байден обвинили друг друга в получении денег от Путина

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В ходе финальных предвыборных дебатов президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил от России 3,5 млн долларов.

«Джо получил 3,5 млн долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Когда-нибудь тебе придется объяснить это», - заявил американский лидер. Трамп также подчеркнул, что сам он никогда не получал деньги от России, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Однако Байден упрекнул Трампа в том, что тот якобы получает средства от других государств. «Вам платит Россия, вам платит Китай», сказал кандидат на пост президента США от Демократической партии.

Ранее сообщалось, что племянница Трампа и автор нелестных мемуаров о нем, подала в суд на своего знаменитого дядю.