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Племянница подала в суд на дядю за мошенничество. Ответчиком стал Дональд Трамп

Дмитрий Байков
25 сентября, 2020 08:33
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фото: Flickr

Племянница президента США Дональда Трампа и автор нелестных мемуаров о нем, подала в суд на своего знаменитого дядю.

Как следует из судебных документов, Мэри Трамп обвиняет президента США, а также других членов семьи в том, что они обманным путем присвоили ее наследство. Речь идет о десятках миллионов долларов.

Мэри утверждает, что ее родственники применяли мошеннические схемы, управляя империей недвижимости, которая досталась им от отца. Они якобы обманывали партнеров, уклонялись от выплаты налогов и непомерно повышали арендную плату.

Также племянница Трампа утверждает, что родственники обманули ее в вопросе наследования и «выдавили» из семейного бизнеса, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, гарантирует ли он мирную передачу власти в случае своего проигрыша в президентских выборах.

темы
США
политика
Дональд Трамп
бизнес
суд
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